FundéuRAE: “sudsudoeste” y “sudsudeste”, no “sud-sudoeste” ni “sud-sudeste”

No obstante, es muy habitual ver en los medios, sobre todo en noticias relacionadas con la meteorología, frases como “Se mantiene la alerta por rachas de viento sur-suroeste de 100 km por hora”, “Canarias tiene nivel naranja por rachas máximas de hasta 100 km/h del sur-sudeste” o “El barrio, ubicado en la zona sud-sudoeste, ha experimentado uno de los mayores crecimientos”.

De igual manera que “sudeste” y “sudoeste” se escriben en una palabra para aludir a los puntos del horizonte situados entre el sur y el este y entre el sur y el oeste, la forma indicada del nombre del punto ubicado en medio del sur y el sudeste es “sudsudeste”, y el del punto medio del sur y el sudoeste, “sudsudoeste”, ambos en una sola palabra y sin guion, como recoge el “Diccionario panhispánico de dudas”. Por tanto, no es apropiado escribir “sud-sudeste” o “sud-sudoeste” con estos sentidos.

Existen las variantes “sursudoeste”, “sursuroeste”, “sursudeste” y “sursureste”.

El símbolo de “sudsudeste” es SSE y el de “sudsudoeste” es SSO, aunque en el sistema internacional se emplearía SSW, también válido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así pues, en las frases del principio lo recomendable habría sido escribir, por ejemplo, “Se mantiene la alerta por rachas de viento sursuroeste de 100 km por hora”, “Canarias tiene nivel naranja por rachas máximas de hasta 100 km/h del sursudeste” y “El barrio, ubicado en la zona sudsudoeste, ha experimentado uno de los mayores crecimientos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se recuerda que las formas con guion serían adecuadas, por ejemplo, si se aludiera a la relación entre ambos puntos: “La relación sur-sureste siempre ha sido buena”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.