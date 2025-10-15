Gobierno argentino estaciona autos policiales sobre símbolos de Madres de Plaza de Mayo

El hecho ocurrió durante un acto oficial desarrollado este miércoles en la Plaza de Mayo de la capital argentina, que estuvo protagonizado por la ministra Patricia Bullrich.

Camionetas de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional aparecieron en medio de la gran plaza que alberga la Casa Rosada, la Catedral de Buenos Aires y el antiguo Cabildo, justo en el lugar donde están pintados los pañuelos y siguen reclamando justicia las madres de personas desaparecidas y abuelas de bebés robados durante la dictadura.

Los pañuelos blancos pintados sobre el suelo, y convertidos en casi una suerte de espacio de memoria y visita obligada para los turistas, recuerdan la protesta silenciosa, pacífica e ininterrumpida de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo desde el inicio de la última dictadura militar (1976-1983).

Las madres y abuelas, que se terminaron convirtiendo en dos organizaciones pro derechos humanos, siguen concurriendo cada jueves a la plaza para reclamar por las miles de personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas por las fuerzas armadas durante ese gobierno de facto.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei, distribuyó a través de canales oficiales un video editado en el que se ven vehículos en otras locaciones icónicas de Buenos Aires, como el Obelisco, donde ella misma aparece supervisando.

El acto oficial responde a la adquisición de 184 nuevas unidades entre furgones de asalto, ambulancias, camionetas 4x2 y 4x4.

“Hoy los argentinos van a sentirse más seguros porque las fuerzas federales estarán más modernizadas y equipadas con tecnología de última generación", dijo la ministra durante su discurso.

Bullrich es candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires y lidera la lista de La Libertad Avanza, el partido de Milei, en las elecciones del domingo 26 de octubre.