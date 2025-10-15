Gobierno de Maduro ve con "extrema alarma" uso de la CIA como "amenaza" contra Venezuela

Caracas, 15 oct (EFE).- El Gobierno de Nicolás Maduro manifestó este miércoles que ve con "extrema alarma" el uso de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) como "una amenaza" contra Venezuela, un conjunto de acciones que, dijo, forman parte de "maniobras" que buscan "legitimar una operación" de "cambio de régimen" en el país.