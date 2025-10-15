Hamás dice que el cuerpo entregado ayer que no es de ningún rehén pertenece a un soldado

Jerusalén, 15 oct (EFE).- El grupo islamista Hamás asegura que uno de los cuerpos que entregó ayer a la Cruz Roja, el cual según el instituto forense israelí no se corresponde con el de ningún rehén, pertenece en realidad a un "soldado" israelí, según aseguró un miembro de la organización a la cadena catarí Al Jazeera