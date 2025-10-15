Hegseth pide a los aliados de la OTAN comprar más armas estadounidenses para Ucrania

“Nuestra expectativa hoy es que más países donen aún más, que compren aún más, para proporcionar a Ucrania los medios necesarios para llevar ese conflicto a una conclusión pacífica”, indicó Hegseth en una breve declaración a la prensa sin preguntas junto al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

El jefe del Pentágono participa hoy en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN, a la que seguirá a continuación un encuentro del grupo de contacto que reúne a una cincuentena de países en apoyo de Ucrania (conocida como Ramstein por la ciudad alemana en que se reunió por primera vez).

Hegseth consideró que se da un “momento histórico en el que pueden suceder muchas cosas”, teniendo en cuenta “lo que el presidente (de EE. UU., Donald Trump) ha sido capaz de hacer en Gaza y en todo Oriente Medio”.

“El mundo está viendo que tenemos un presidente pacifista que busca la paz apoyando a aquellos que están con Estados Unidos y defienden la paz, que es lo que vimos allí, y espero que podamos ver en Ucrania”, comentó.

“Ese es el objetivo de nuestros esfuerzos. Vamos a ser fuertes para conseguirlo”, agregó.

Por su parte, Rutte dijo que a través de PURL han decidido asegurarse de que los ucranianos “tengan lo que necesitan de los Estados Unidos, pagado por los aliados".

“Ese programa ya está en marcha. Hasta ahora se han comprometido 2.000 millones, y hoy espero muchos nuevos anuncios de países que participarán”, apuntó.

La iniciativa PURL, financiada por los aliados europeos y Canadá, consiste en paquetes periódicos, cada uno por un valor de aproximadamente 500 millones de dólares, que contienen equipos y municiones identificados por Ucrania como prioridades operativas.

Entre ellos se incluyen capacidades que Estados Unidos puede proporcionar en mayores cantidades que Europa y Canadá por sí solos.

España no se plantea de momento participar en ese programa dado que ya tiene un acuerdo bilateral con Kiev para proporcionarle apoyo militar, y dado que contribuye además a las iniciativas conjuntas de la Unión Europea para Ucrania.