India restablece todos sus servicios postales con EE.UU. tras casi dos meses de suspensión

El departamento anunció ayer en un comunicado que todos los servicios postales con EE.UU. se restablecerían a partir de este miércoles.

La India dijo que, tras realizar las comprobaciones debidas a propósito de la nueva política fiscal estadounidense, restablece todos los servicios de envío de paquetes a Estados Unidos, que se habían suspendido temporalmente el pasado 25 de agosto.

"Con este nuevo acuerdo, todos los aranceles aduaneros aplicables a los envíos a Estados Unidos se cobrarán por adelantado en la India al momento de la reserva y se remitirán directamente a la CBP a través de las entidades cualificadas aprobadas", dijo el servicio postal indio.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que la exención de aranceles para envíos con un valor de hasta 800 dólares se eliminará a partir del 29 de agosto, por lo que a partir de esa fecha los derechos de aduana deberán pagarse antes de realizar el envío, a excepción de los regalos entre particulares cuyo valor no supere los 100 dólares.

La India y Estados Unidos se encuentran en un momento de tensiones comerciales tras la decisión de Washington de elevar al 50 % sus aranceles para productos indios. Los gravámenes fueron establecidos por este país norteamericano a los productos indios con carácter punitivo por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.