Irán afirma que su salida del Tratado de No Proliferación Nuclear “no está en la agenda”

Teherán, 15 oct (EFE).- El jefe de la Agencia de la Energía Atómica de Irán (AEAI), Mohamed Eslami, afirmó este martes que la salida de su país del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) “no está en la agenda” tras la reimposición de las sanciones de Naciones Unidas.