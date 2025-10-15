Jefe del Comando Sur de EEUU refuerza alianzas "vitales" en seguridad con visita al Caribe

"Holsey concluyó hoy su visita al Caribe tras reunirse con el comisionado interino de la Real Fuerza Policial de Granada (RGPF, en inglés), Randy Connaught, para discutir los esfuerzos bilaterales para abordar las amenazas a la seguridad en Granada y la región", explicó el Comando Sur de Estados Unidos en su cuenta en la red social X.

"La parada de hoy en Granada y la visita de ayer a Antigua y Barbuda han reforzado la larga cooperación en materia de seguridad que mantenemos con ambas naciones, alianzas que son vitales para los esfuerzos de lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y los traficantes ilícitos que amenazan el Caribe y nuestra patria", añadió.

En este contexto, el líder del Comando Sur estadounidense se reunió el martes con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne y tras el encuentro, el mandatario antiguano afirmó que su país no tiene interés en albergar activos militares de Estados Unidos.

"Antigua y Barbuda no tiene ningún interés en albergar activos militares de ningún país. Somos amigos de todos y enemigos de nadie", subrayó el primer ministro.

Por su parte, el Gobierno Granada, una isla caribeña próxima a Venezuela, informó que está evaluando la solicitud de Estados Unidos de alojar personal y equipo militar estadounidense en su territorio.

"Aseguramos a nuestros ciudadanos que cualquier decisión que se tome se guiará por la soberanía, la seguridad pública y el interés nacional de Granada", afirmó en su momento el Ministerio de Exteriores.

Esta petición llegó debido al incremento de las tensiones entre Washington y Caracas por el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe para luchar supuestamente contra el narcotráfico procedente de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano tras haber hundido en el mar a varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.

"Sin duda ahora estamos mirando hacia la tierra porque tenemos el mar muy bien bajo control", respondió el mandatario durante una rueda de prensa en el Despacho Oval.