Kobajidze cancela reunión con la presidenta de la OSCE por participar en un mitin opositor

Tiflis, 15 oct (EFE).- El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, canceló la reunión que tenía programada para hoy con la presidenta de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), la ministra de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, por participar la víspera en un mitin opositor en Tiflis.