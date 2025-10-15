Mundo

La Bolsa de Londres cae un 0,30 % lastrada por el sector de la defensa

Londres, 15 oct (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este miércoles un 0,30 % penalizada por las caídas de compañías del sector de la defensa, así como aerolíneas que arrastraron al selectivo británico al cierre de la sesión.

Por EFE
15 de octubre de 2025 - 13:50
El índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 28,02 puntos, hasta los 9.424,75, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- bajó un 0,03 %, o 7,22 puntos, hasta los 22.020,96.

La principal perjudicada fue la aerolínea Easyjet, que perdió un 4,09 % de su cotización, seguida de las contratistas de defensa Babcock International Group, que cayó un 3,23 %, y BAE Systems, que cedió un 2,74 %.

La lista de ganadoras la lideraron, por su parte, la compañía de marketing y comunicación WPP, que creció un 3,59 %, seguida de la firma de moda de lujo Burberry, que subió un 3,36 %, y la financiera Pershing Square Holdings, que avanzó un 2,95 %.