La Bolsa de París sube un 1,99 % gracias al fuerte empujón de LVMH

París, 15 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este miércoles un 1,99 % gracias, principalmente, al potente empujón que experimentaron los títulos de LVMH (12,22 %) y otras marcas del sector del lujo.