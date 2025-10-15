La Bolsa española se desinfla al cierre y pierde un 0,1 %

Tras dos días de subidas, la Bolsa española perdió 16,1 puntos para situarse en los 15.570,3. En lo que va de año, avanza el 34,28 %.
De los grandes valores, el grupo financiero BBVA perdió el 1,25 %, Banco Santander cedió el 0,46 %; y la petrolera Repsol, el 0,17 %, mientras que la eléctrica Iberdrola repuntó el 0,03 %; el gigante textil Inditex, el 1,01 %; y Telefónica, el 2,05 %.
El selectivo español abría con subidas del 0,32 %, que llegaron a superar el 0,8 %. Sin embargo, en el último tramo de la sesión, los avances se frenaron.
El precio del oro, valor refugio en tiempos de incertidumbre, ha marcado nuevos máximos históricos por encima de los 4.215 dólares la onza, al igual que la plata, que alcanza también un récord por encima de los 53,5 dólares.
