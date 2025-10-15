La Bolsa española se desinfla al cierre y pierde un 0,1 %

Madrid, 15 oct (EFE).- El IBEX 35, índice de referencia de la Bolsa española, terminó este miércoles prácticamente plano (-0,1 %), pese a cotizar en positivo la mayor parte de la sesión debido a las perspectivas de un nuevo recorte de tipos de interés en Estados Unidos.