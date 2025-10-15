La brasileña Eletrobras vende su negocio de energía nuclear a holding de familia Batista

Eletrobras dijo en un comunicado a sus accionistas que la operación reflejaba su "compromiso" con la "optimización del portafolio" y con la "simplificación de su estructura".

El holding de la familia Batista, dueña de la empresa cárnica JBS, entra así como accionista minoritario en el capital de Eletronuclear, que sigue bajo el control del Estado brasileño.

Creada en 1997, la compañía responde por el 3 % de la electricidad consumida en Brasil, gracias a dos centrales de 640 MW y 1350 MW, respectivamente, situadas en la costa del estado de Río de Janeiro.

Hay una tercera central de 1405 MW en construcción en este mismo complejo, llamada Angra 3, pero las obras están paralizadas desde 2015.

El ministro de Energía de Brasil, Alexandre Silveira, dijo recientemente que estaba esperando nuevos informes para decidir sobre la retomada de las obras.