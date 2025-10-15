La CIDH revisará denuncia de ONG sobre traslado "arbitrario" de 76 jueces en El Salvador

Cristosal indicó en un comunicado que la CIDH "analizará" su denuncia sobre el "cese y traslado arbitrario" de los 76 jueces en el país que gobierna Nayib Bukele.

Los jueces fueron removidos en septiembre de 2021 "mediante la reforma a la Ley de la Carrera Judicial" en una medida que "impuso jubilaciones forzosas y afectó la independencia judicial, incluso en procesos como el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños", precisó la misma fuente.

Desde la perspectiva de Cristosal, el traslado de los jueces "formó parte del desmantelamiento democrático en el país, que inició con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021".

La denuncia ante la CIDH fue presentada por la organización no gubernamental en septiembre de 2021 por "la falta de debido proceso, la violación al principio de legalidad, la restricción de sus derechos políticos, la ausencia de protección judicial efectiva y la afectación" al derecho al trabajo de los jueces.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Como se expone en la denuncia, estas medidas respondieron a un proceso de concentración de poder en el Órgano Ejecutivo y a la eliminación de controles institucionales independientes, lo que debilitó gravemente el Estado de Derecho en El Salvador", recalcó la nota de prensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cristosal añadió que espera que este proceso pueda "sentar un precedente significativo para impedir que prácticas autoritarias similares se reproduzcan en otros países".

En julio pasado, Cristosal suspendió operaciones en El Salvador "ante la escalada de criminalización" en su contra, por lo que se trasladó a Guatemala y Honduras.