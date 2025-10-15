La Corte Suprema advierte que el Estado constitucional "está en riesgo" en Perú

"Nuestro país atraviesa una grave crisis institucional y un serio problema de orden público y seguridad ciudadana", remarcó la institución judicial en un pronunciamiento emitido en medio de la crisis política que llevó a la destitución de la jefatura de Estado de Dina Boluarte y su reemplazo constitucional, el pasado viernes, por el entonces presidente del Congreso, José Jerí.

Perú afronta, además, este miércoles la convocatoria a una movilización nacional por parte de jóvenes trabajadores y estudiantes de la llamada 'Generación Z', además de colectivos sociales y civiles, para protestar contra el incremento del crimen organizado y en rechazo a las autoridades del Ejecutivo y el Congreso.

Al respecto la Corte Suprema mencionó que la institución judicial también ha sufrido "el asesinato de dos jueces de paz en sus despachos judiciales" y sostuvo que "ante estas dramáticas circunstancias", los magistrados deben asumir que su independencia "sirve para garantizar el respeto a la ley y tutelar los derechos de las personas".

"Está en riesgo la base fundamental de todo Estado constitucional si es que no sabemos o podemos dar los pasos necesarios para superar la crisis que nos lacera y alarma", remarcó.

En ese sentido, sostuvo que no se debe "renunciar a principios pétreo de una democracia, tales como la separación y colaboración entre los poderes públicos, el respeto de la legalidad y el pluralismo político y social".

La Corte Suprema también remarcó que la protesta es "un derecho fundamental", pero "debe ejercerse dentro del respeto a los otros derechos fundamentales", como a la vida, integridad corporal, dignidad y propiedad pública y privada.

"Su ejercicio, amén de ser pacífico por parte de quienes la ejercen, debe ser respetado por las autoridades, llamadas a actuar con prudencia y proporcionadamente, evitando en todo momento atentados contra los derechos de los manifestantes pacíficos", remarcó.

El organismo judicial también aseguró que la vocación de diálogo de las autoridades "nunca debe perderse de vista", así como una posición "respetuosa, sin mengua de sus planteamientos, por parte de los ciudadanos que protestan y de toda la ciudadanía en general".

"En democracia siempre es posible lograr consensuadamente objetivos de libertad, justicia y desarrollo social", concluyó.

La movilización ciudadana convocada para este miércoles, en principio, era para exigir a las autoridades del Gobierno de Boluarte y al Congreso a que tomen mayores medidas para enfrentar el gran incremento de la inseguridad ciudadana, pero la entonces mandataria fue destituida por el Congreso el pasado jueves.

A pesar de ello, la convocatoria ha mantenido la misma demanda central, a la que se ha añadido la exigencia de que "se vayan todos" los integrantes de la clase política nacional.

Durante las primeras horas de este miércoles se reportó un desplazamiento normal de trabajadores y transporte público en Lima, por lo que se espera que la protesta se desarrolle durante la tarde, con una concentración en el centro histórico de Lima.

La Policía Nacional de Perú (PNP) reiteró que garantizará que respetará el derecho a la reunión pacífica y la protesta, pero enfatizó que esta debe realizarse "sin armas".

La manifestación se realizará un día después de que el presidente Jerí designara a un Consejo de Ministros liderado por el abogado constitucionalista Ernesto Álvarez, mientras que el Ministerio del Interior, del que depende la PNP, fue asumido por el general retirado Vicente Tiburcio.