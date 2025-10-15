La Corte Suprema de Brasil anula leyes municipales que prohíben la enseñanza sobre género

Las leyes restrictivas de los municipios fueron anuladas por unanimidad por los once miembros del Supremo Tribunal Federal en una sesión plenaria de la máxima corte este miércoles.

Para los magistrados, este tipo de normas son inconstitucionales por violar la competencia exclusiva del Gobierno (nacional) de Brasil para legislar sobre reglas relativas a directrices de la enseñanza o de los currículos escolares.

Los miembros de la Corte también las declararon inconstitucionales por atentar contra la libertad de enseñanza y de pensamiento, el pluralismo de ideas y de concepciones pedagógicas, y por promover la censura.

Los magistrados se pronunciaron sobre la constitucionalidad de las leyes municipales relativas a la enseñanza sobre género al analizar demandas presentadas por partidos políticos de izquierda contra normas sancionados por los alcaldes de Petrolina, Garanhus y Tubarão.

Las leyes denunciadas prohibían a los profesores abordar la enseñanza de género en sus clases, en los materiales didácticos o en los propios espacios escolares. La ley de Petrolina también prohibía la presencia de libros sobre el asunto en las bibliotecas.

Para el juez Alexandre de Moraes, las leyes restrictivas tan solo terminan prohibiendo la enseñanza de contenidos importantes, como los relativos a la educación sexual, por lo que los alumnos quedan vulnerables a las falsas informaciones que reciben por las redes sociales.

"La violencia contra la población LGBT creció más del 1.000 % en la última década en Brasil. Se trata de un récord nefasto y humillante. El país fue en 2024 por décimo sexto año consecutivo el país que más mató personas transexuales y travestís. Eso es consecuencia, entre otras cosas, de una educación deficiente sobre género y opción sexual", afirmó.

De Moraes afirmó que la Corte no se opone a la preservación de la infancia y tan solo quiere que a los niños no se les oculte la realidad, lo que ocurre, dijo, cuando se le omiten informaciones serias y correctas sobre identidad de género.

Según una investigación del diario Folha de Sao Paulo, hasta el año pasado regían en Brasil al menos 77 leyes municipales o regionales con restricciones a la enseñanza sobre género.

La mayoría de tales normas veta el uso del llamado lenguaje neutro o prohíbe debates sobre el asunto en las escuelas, pero algunas también restringen el acceso de personas trans a baños escolares o a competencias deportivas.