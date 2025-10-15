La India y la UE entrenan en contraterrorismo para fortalecer la defensa frente a drones

"La rápida proliferación de los sistemas aéreos no tripulados (UAS), comúnmente conocidos como drones, y su uso indebido por actores estatales y no estatales plantean serios desafíos de seguridad", informó en un comunicado la Delegación de la Unión Europea en la India, quien organizó el evento.

Los organizadores consideran que los drones comerciales han evolucionado rápidamente, tanto en tecnología como en accesibilidad, convirtiéndose en herramientas económicas y fáciles de usar, y subrayó que "extremistas violentos han explotado estos dispositivos para fines que van desde la vigilancia hasta la realización de ataques".

El embajador de la UE en la India, Hervé Delphin, destacó que "este entrenamiento conjunto muestra cómo la UE y la India trabajan lado a lado para proteger a sus ciudadanos frente a las amenazas de drones, que evolucionan rápidamente y requieren respuestas coordinadas".

Este entrenamiento, único en su tipo, reunió a la Red Europea de Seguridad de Alto Riesgo (HRSN), que agrupa a 28 unidades de 21 países de la UE con equipo de instructores y expertos en drones, y a la Guardia Nacional de Seguridad de la India (NSG), fuerza antiterrorista de élite bajo el Ministerio del Interior, que lideró el entrenamiento.

Durante las sesiones, se discutió cómo podrían evolucionar los drones usados con fines violentos, incluyendo enjambres o sistemas autónomos. También se destacaron la necesidad de contar con tecnologías modernas de detección y neutralización, como inteligencia artificial, sensores avanzados y sistemas de energía dirigida, subrayó la Delegación de la Unión Europea en India.

La iniciativa forma parte de la Estrategia Indo-Pacífico de la UE y se enmarca en la recientemente anunciada Comunicación Conjunta sobre una Nueva Agenda Estratégica UE–India, que prioriza una colaboración más profunda en contraterrorismo.

El evento también coincide en fechas con la cumbre en Nueva Delhi de jefes militares de los países que aportan tropas a las misiones de paz de la ONU (UNTCC, por sus siglas en inglés) y que reúne a altos mandos militares de 32 países para debatir sobre el futuro de las operaciones de paz.