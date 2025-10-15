La inversión inmobiliaria sube un 42 % en España y 1,5 en Europa, según consultora Savills

La empresa prevé que España cierre el año por encima de las previsiones del inicio del ejercicio -unos 17.000 millones-, una de las mejores cifras de la última década.

El incremento registrado en el mercado español es muy superior al del europeo (del 1,5 %), que mantiene su resiliencia con cifras preliminares a cierre de septiembre que apuntan a un volumen de transacciones en torno a los 130.000 millones de euros.

En España, el tercer trimestre siguió experimentando incrementos interanuales a doble dígito, mientras que en varios países europeos el periodo estuvo marcado por una notable desaceleración en la actividad inversora en un contexto de adaptación estratégica por parte de los inversores ante la incertidumbre geopolítica y el periodo estival.

Savills ha ajustado ligeramente las previsiones de inversión para Europa debido a la menor actividad registrada en el segundo y tercer trimestre del año. De esta forma, anticipa un crecimiento interanual del 7 % al cierre de 2025, con un volumen total que podría alcanzar los 210.000 millones de euros.

Este crecimiento, apunta la consultora, estará impulsado principalmente por mercados como los países nórdicos y el sur de Europa, donde se han cerrado varias operaciones de gran envergadura en los últimos meses.

Savills agrega que las residencias de estudiantes, especialmente, y las soluciones residenciales para los mayores (senior living) están experimentando un crecimiento exponencial este año, con operaciones corporativas muy relevantes.

Además, el sector oficinas está recuperando sus niveles de inversión promedio, y otros sectores como hoteles, retail (minorista) o industrial-logístico llevan un crecimiento significativo en los volúmenes de inversión a tercer trimestre.