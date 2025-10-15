La nueva fuerza para enfrentar a las bandas en Haití empieza operaciones

Puerto Príncipe, 15 oct (EFE).- La Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF) ya está en acción en Haití, analizando los modos operativos de gestión de la transición y la continuidad operativa, informó este miércoles la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), que ha llegado a su fin en el país caribeño en el que se produjeron más de 4.000 homicidios en el primer semestre del año en medio de una delicada crisis.