La UE firma acuerdos con Noruega e Islandia para transferir datos de registro de pasajeros

Los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) son informaciones personales que proporcionan los pasajeros y que recogen y conservan las compañías aéreas. Incluyen datos como el nombre del pasajero, fechas de vuelos, itinerarios, asientos, equipaje, información de contacto y medios de pago.

Los acuerdos fueron firmados el martes, en nombre de la UE por el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, el secretario de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Noruega, Joakim Øren, y el secretario permanente del Ministerio de Justicia de Islandia, Haukur Gudmundsson.

Los acuerdos permitirán a Noruega e Islandia recibir datos PNR, información proporcionada por los pasajeros durante el proceso de reserva y facturación, de las compañías aéreas que operan entre estos países y los Estados miembros de la UE.

Bruselas aseguró que los acuerdos garantizan un alto nivel de protección de la privacidad, a través de "sólidas garantías de protección de datos y brindan seguridad jurídica a las compañías aéreas".

Tras la firma, Noruega e Islandia iniciarán sus respectivos procedimientos nacionales de ratificación.

En la UE corresponderá al Parlamento Europeo aprobar el texto antes de que el Consejo pueda adoptar las decisiones para la celebración de estos acuerdos.

La UE ya ha firmado acuerdos que permiten la transferencia de datos PNR con Estados Unidos, Australia, el Reino Unido y Canadá.