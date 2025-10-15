La Unión Europea lamenta la muerte del ex primer ministro keniano Raila Odinga

"Mi más sentido pésame a la familia de Raila Odinga y a todos los kenianos por el fallecimiento del ex primer ministro Odinga", afirmó Geiger en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.

"Dedicó su vida a luchar por Kenia y ha sido un líder emblemático a lo largo de las décadas. Su legado perdurará. Que su alma descanse en paz", agregó la embajadora de la UE.

Según informaron medios locales indios, Odinga, que tenía 80 años y recibía tratamiento médico en la ciudad de Cochín, en el sur de la India, sufrió este miércoles un paro cardíaco y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Raila, jefe del Movimiento Democrático Naranja (ODM, en inglés), se presentó cinco veces a las elecciones presidenciales en Kenia (en 1997, 2007, 2013, 2017 y 2022), pero en ninguna tuvo éxito y denunció a menudo fraude electoral para justificar las derrotas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ejerció como primer ministro entre 2008 y 2013, cargo creado "ad hoc" tras la ola de violencia postelectoral de 2007, cuando, tras perder por un estrecho margen y denunciar irregularidades, el país se vio sumido en graves enfrentamientos con tintes étnicos que dejaron más de 1.100 muertos y más de 600.000 desplazados.