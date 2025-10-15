La XIII edición de los Premios Platino se celebrará el 9 de mayo en México

Además, esta edición ampliará las categorías para largometrajes con el premio al mejor diseño de vestuario, a los mejores efectos especiales y al mejor maquillaje y peluquería.

En cuanto a las series, el próximo año se incluirán distinciones a la mejor serie de larga duración -para aquellas con más de 26 capítulos-, a la mejor música original, a las mejores direcciones de montaje, arte, fotografía y sonido, así como al mejor diseño de vestuario, a los mejores efectos especiales y al mejor maquillaje y peluquería en miniserie o teleserie.

En total, doce nuevos premios que, según indicaron en el comunicado, son un reflejo de la evolución que este evento quiere hacer para representar “la diversidad y la riqueza del audiovisual iberoamericano, atendiendo a las peticiones recibidas desde distintos sectores de la industria”.

Otra de las novedades de la XIII edición afectará a la gala, puesto que tras los acuerdos alcanzados con las cadenas que retransmiten la ceremonia, la organización entregará en el acto televisado casi una veintena de galardones.

Se trata de las categorías de mejor película iberoamericana de ficción, mejor película documental, mejor película de animación, mejor comedia, mejor ópera prima, mejor dirección, mejor guión, las interpretaciones femeninas y masculinas en cine y series, la mejor miniserie o teleserie de ficción o documental, mejor creador en miniserie o teleserie, mejor serie de larga duración y el premio de honor del cine iberoamericano.

El resto de categorías, que con la ampliación llegan hasta los 36, serán anunciadas previamente durante los próximos meses “sin renunciar” a la visibilidad de ninguno de los profesionales.

Este nuevo formato, según EGEDA -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, permitirá reducir la duración de la ceremonia a aproximadamente dos horas, en lugar de las casi tres actuales.