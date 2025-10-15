Lecornu advierte de que habrá que financiar la suspensión a la reforma de las pensiones

"No puede haber una suspensión sin que enfrente haya unos ingresos", destacó Lecornu en la sesión de control al Gobierno ante la Asamblea Nacional.

Insistió en que "no hay suspensión sin costos" y en que él no aceptará "cualquier cosa", aunque no ofreció pistas sobre cómo podría financiarse esa suspensión.

Sí que precisó que la suspensión de la reforma de 2023 se formalizará en noviembre con una enmienda que el Ejecutivo añadirá al proyecto de ley de presupuestos que presentó este martes.

Con los elementos conocidos, la reforma que está retrasando progresivamente la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y alargando el periodo de cotización necesario para una pensión completa de 42 a 43 años, se va a quedar congelada en la situación actual hasta enero de 2028, una vez que en 2027 se hayan celebrado elecciones presidenciales, en las que se tratará esa cuestión.

De esa forma, a partir del 1 de enero se podrán seguir jubilando los que quieran con 62 años y 9 meses, sin esperar a los 63 años que era lo que estaba previsto, y el periodo de cotización continuará siendo de 42 años y medio, al menos hasta 2028.

Según las cifras dadas por el mismo primer ministro, el costo de esa suspensión para el sistema de pensiones será de unos 400 millones de euros en 2026 y de 1.800 millones en 2027.