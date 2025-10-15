Llegan a Venezuela 153 connacionales deportados en un vuelo proveniente de EE.UU.

A través de Telegram, la cartera de Estado detalló que en este vuelo de repatriación, el número 77 de este año, llegaron 122 hombres y 21 mujeres, quienes "fueron recibidos y atendidos por las instituciones del Estado venezolano" y se les "aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes".

El grupo de migrantes llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, en una aeronave operada por la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes oficiales publicadas en Instagram.

Este miércoles, el presidente Nicolás Maduro informó que un total de 14.947 venezolanos han regresado a su país este año, después de que Venezuela suscribiera un acuerdo de deportación con Estados Unidos el pasado enero.

"Yo le digo a todo el que salió, por razones económicas o cualquier razón: aquí está su tierra, Venezuela, se la estamos cuidando para que usted regrese más pronto que tarde", manifestó Maduro en una reunión del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado viernes, 167 venezolanos, entre ellos ocho niños, llegaron a su país procedentes de Estados Unidos, en otro vuelo de repatriación de la Gran Misión Vuelta a la Patria, informó entonces el Ministerio de Interior.