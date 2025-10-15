Los niveles de CO2, causante del calentamiento global, aumentaron hasta un nuevo récord

También ha sido una causa la menor capacidad de los ecosistemas terrestres y del océano para absorber el carbono.

Aproximadamente la mitad del dióxido de carbono que se emite permanece en la atmósfera y el resto es absorbido por los ecosistemas terrestres y los océanos de la Tierra, pero a medida que aumenta la temperatura global los océanos absorben menos.

La razón es que a temperaturas más altas la solubilidad del mar baja.

Del lado de los depósitos terrestres, las sequías persistentes afectan su capacidad de absorción, que también se reduce durante los años del fenómeno de El Niño, como fue 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se espera que estos nuevos datos sean considerados por los responsables políticos cuando se reúnan en Brasil con ocasión de la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU el próximo mes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las concentraciones de metano y óxido nitroso, el segundo y tercer gas más importantes de efecto invernadero de larga duración relacionados con actividades humanas, respectivamente, también alcanzaron niveles récord.

El metano representa aproximadamente el 16 % del efecto de calentamiento sobre nuestro clima y tiene una vida útil de aproximadamente nueve años.

El 40 % es emitido a la atmósfera por fuentes naturales (por ejemplo, humedales) y alrededor del 60 % proviene de actividades humana (ganadería, agricultura explotación de combustibles fósiles, vertederos y quema de biomasa).

En tercer lugar como gas de efecto invernadero de larga duración está el óxido nitroso, proveniente tanto de fuentes naturales como de actividades humanas (quema de biomasa, uso de fertilizantes y procesos industriales). EFE.