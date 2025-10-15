Los talibanes acusan a Pakistán de un nuevo ataque fronterizo con al menos 12 muertos

"Lamentablemente, esta mañana temprano, las fuerzas paquistaníes una vez más comenzaron ataques con armas ligeras y pesadas contra Afganistán en el distrito de Spin Boldak, en la provincia de Kandahar. Como resultado, más de doce civiles afganos fueron martirizados y más de cien resultaron heridos", dijo en X el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid.

Las fuerzas afganas "respondieron al ataque", añadió el portavoz, quien aseguró que en la represalia también se produjeron bajas entre las fuerzas de Pakistán, sin ofrecer más detalles.

"Como resultado, un gran número de militares invasores paquistaníes han sido abatidos, sus puestos y centros han sido tomados, se han capturado armas y tanques, y la mayoría de sus instalaciones militares también han sido destruidas", añadió Mujahid.

El portavoz dijo que a las 8:00 horas (2:30 GMT) de este miércoles Afganistán recuperó "el control de la lucha".

"Los muyahidines (combatientes talibanes), con alta moral, están preparados para defender su tierra, su territorio y su pueblo", dijo Mujahid.

Las fuerzas paquistaníes no han informado por el momento de estos enfrentamientos.

Los choques armados entre ambos países del sur de Asia se han intensificado en los últimos días. El pasado sábado Pakistán acusó a Afganistán de ataques "no provocados", mientras que el Gobierno talibán aseguró que se trató de una operación en represalia por bombardeos paquistaníes en su territorio.

Pakistán informó de 23 soldados paquistaníes muertos, mientras que las autoridades afganas reconocieron al menos nueve fallecidos en sus filas.

El lunes y el martes la situación permaneció en calma en las zonas fronterizas de ambos países.

Desde la caída de Kabul en 2021, las relaciones entre Afganistán y Pakistán atraviesan su momento más tenso en años. Islamabad acusa a Kabul de ofrecer refugio al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mientras que el Gobierno talibán niega las acusaciones y denuncia incursiones paquistaníes a lo largo de la frontera común.