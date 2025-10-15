Marco Rubio y el canciller mexicano mantiene una "reunión muy productiva" sobre seguridad

Así lo explicó De la Fuente a la prensa al salir de la sede del Departamento de Estado una vez concluido el encuentro.

"Tuvimos una reunión muy productiva con el secretario Rubio y con su equipo para dar seguimiento al programa de cooperación de seguridad fronteriza", relató el canciller.

De la Fuente afirmó que el grupo de trabajo que se estableció durante la visita de Rubio a México en septiembre "está funcionando, está en marcha".

"Así que vamos a seguir con esta buena cooperación que se da en al marco del respeto irrestricto a nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y con un buen ánimo de seguir coordinándonos y seguir superando los retos", dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió a México una tregua que vence el próximo 29 de octubre, tras la cual podría imponer aranceles del 30 % a la mayoría de productos mexicanos si el país no logra reducir el tráfico de fentanilo.

Según el Departamento de Estado, Rubio enfatizó en la reunión de este miércoles que "Estados Unidos considera que su asociación con México es vital para abordar desafíos clave".

Ambos países cooperan para impulsar objetivos compartidos, como "el desmantelamiento de organizaciones terroristas extranjeras que amenazan con el tráfico de fentanilo y de armas", apuntó el departamento en un comunicado.

También señaló que los dos "conversaron sobre la mejora de la seguridad fronteriza, el fin de la inmigración ilegal y la promoción de la prosperidad económica".

Marco Rubio viajó el pasado 3 de septiembre a México, donde se reunión con la presidenta, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional.

Su visita sirvió para consolidar el ‘Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley’, una estrategia bilateral enfocada a reforzar la coordinación en temas como el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de drogas y la migración irregular.

En aquel momento, Sheinbaum descartó que Estados Unidos hubiera pedido que pudieran ingresar a territorio mexicano más agentes de seguridad estadounidenses para el combate a grupos narcotraficantes.