Más de 100 personas en albergues y 14 derrumbes dejan las recientes lluvias en El Salvador

San Salvador, 15 oct (EFE).- El director de Protección Civil, Luis Amaya, informó este miércoles de que la cifra de personas en albergues por las recientes lluvias en El Salvador asciende a más de 100, unas precipitaciones que dejaron también al menos tres personas fallecidas y 14 derrumbes "no complejos".