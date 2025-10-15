México confía en que se mantendrá el tratado y espera lograr ventaja en aranceles con EEUU

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria informó que la reunión que tendrá este miércoles el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, con el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, así como la que celebrará el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en los próximos días, servirán para resolver "barreras o presuntas barreras al tratado".

"Estados Unidos sabe de la importancia de México para la fortaleza económica de América del Norte. Además, el tratado es ley. Entonces, en esta revisión habrá algunos temas nuevos, pero tenemos confianza en que se va a preservar el tratado", admitió.

Afirmó que un "gran equipo de trabajo" en México y Estados Unidos está buscando alternativas para resolver unas negociaciones que están “muy avanzadas”, con "solamente siete puntos por atender".

La presidenta destacó que la revisión definitiva del tratado se definirá en los próximos días, pero que se deben de tratar los "aranceles a los vehículos pesados" destinados a la exportación, para intentar que se tenga consideraciones como en el caso de los vehículos ligeros.

Sobre la información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), la cual revelaba la existencia de una presunta red criminal que vincula a carteles mexicanos por ofrecer recompensas por información para atentar contra la vida de agentes de aduanas y protección fronteriza, Sheinbaum señaló que no existía información oficial proporcionada por el gobierno estadounidense a México.

Según expuso, México conoció esta información por la publicación de la DHS y explicó que hasta el momento “no hay ninguna investigación que pueda dar indicios sobre alguna red con este tipo de objetivos”.