Miles de jóvenes secundan la huelga por Gaza y se manifiestan en Madrid

La marcha, convocada por el Sindicato de Estudiantes, recorrió el centro de Madrid y en ella se pudieron ver carteles con frases como 'La paz de los genocidas es una farsa' y cánticos como '¡Palestina vencerá!'.

En el manifiesto, el Sindicato de Estudiantes afirma que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pretenden "hacerles tragar con un 'acuerdo de paz' que exculpa a los genocidas de sus crímenes, niega cualquier derecho a la justicia y arrebata Gaza a los palestinos".

"Hay que pararlo todo para parar el genocidio y obligar al Gobierno a romper relaciones económicas, diplomática y militares con Israel", sostiene esta organización.

En esta línea, el Sindicato reivindica el ejemplo de Italia. "Que toda la actividad económica y educativa se paralice. Las acciones cosméticas y los paros de dos horas no sirven", añade.

Además, la organización pidió organizar "comités de solidaridad" con Palestina en todos los institutos, vaciar las aulas y llenar de pancartas y banderas todos los espacios.

Esta jornada de movilizaciones estudiantiles coincide con una huelga parcial convocada por Comisiones Obreras (CC.OO) y Unión General de trabajadores (UGT), con el objetivo de mantener la presión para "acabar con el genocidio que ha pretendido exterminar al pueblo palestino", dijeron hoy los líderes de ambas organizaciones, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.

Ambos sindicalistas participaron este miércoles en la concentración llevada a cabo a las puertas de un hospital de Madrid, acompañados por el embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed, durante uno de los tres paros laborales convocados a lo largo del día para facilitar a los trabajadores asistir a las movilizaciones en contra de la guerra en Gaza.

Más de 500 secciones sindicales y comités de empresa y medio centenar de organizaciones sociales y sindicales se han sumado a este "llamamiento por la paz, la justicia y el respeto a los derechos del pueblo palestino", según estos sindicatos.

Por otra parte, en Barcelona CC.OO y UGT salieron a la calle para reclamar un alto el fuego "permanente" en Gaza y trasladar el mensaje de que "el mundo del trabajo está por la paz".

Más de un millar de manifestantes, según los organizadores, recorrieron las calles de capital catalana desde las sedes de UGT y CC.OO. hasta la representación europea, en el centro de la ciudad.

Estas movilizaciones se repiten también en otras ciudades españolas.