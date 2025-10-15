Muere un inmigrante bajo custodia de ICE en Florida, segunda muerte en el año fiscal 2026

Hasan Ali Moh'D Saleh, de 67 años y procedente de Jordania, falleció el pasado 12 de octubre por un paro cardíaco, según el informe preliminar citado por ICE.

El inmigrante fue trasladado al Hospital Comunitario Larkin en Miami un día antes de su deceso para recibir tratamiento y evaluación adicionales, debido a una fiebre.

Saleh había llegado a Estados Unidos en marzo de 1994 y se radicó en Florida, donde obtuvo la residencia permanente.

El inmigrante fue declarado culpable en 2018 por cargos federales para cometer fraude electrónico con cupones de alimentos, y fue sentenciado a 24 meses de prisión.

Debido a esta condena Saleh perdió su residencia permanente y un juez de inmigración ordenó su deportación. El inmigrante fue detenido el pasado 14 de septiembre en Pompano Beach (Florida) y fue trasladado al Centro de Detención Krome para el proceso de expulsión final.

Esta sería la segunda muerte de un inmigrante bajo custodia de ICE en lo que va del año fiscal 2026, que inició el pasado 1 de octubre.

El mexicano Leo Cruz-Silva, de 34 años, falleció el pasado 4 de octubre en la cárcel del condado de Ste. Genevieve, (Misuri).

ICE contabilizó en el año fiscal 2025 al menos 21 muertes de inmigrantes bajo su custodia igualando el número de fallecimientos de 2020 en plena pandemia.

El pasado domingo también se reportó la muerte de dos inmigrantes en El Paso (Texas). Axel Evarado Iquic-Sequen, de 30 años, de Guatemala, y Manuel Mateo López, de 22 años, de México, fallecieron cuando el vehículo en el que viajaban con otros cinco indocumentados se estrelló al tratar de huir de la Patrulla Fronteriza.