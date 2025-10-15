Mueren 2 migrantes al volcar su lancha tras una persecución cerca de isla griega de Rodas

El incidente se produjo durante la mañana del martes, cuando guardacostas griegos que realizaban una patrulla rutinaria detectaron la lancha dirigiéndose a gran velocidad hacia Rodas, situada en el Egeo oriental.

El barco de los guardacostas procedió entonces a "utilizar señales luminosas y acústicas para que la lancha se detuviera, a lo que su operador no respondió", señaló la Guardia Costera en un comunicado.

A continuación se produjo una persecución, durante la cual el patrón de la lancha "realizó repetidas maniobras peligrosas", lo que resultó en que la embarcación volcara y los 18 inmigrantes cayeran al mar, según la misma fuente.

El barco de los guardacostas, ayudado por otro más que acudió al lugar del siniestro, lograron rescatar a 16 personas (12 hombres y cuatro mujeres procedentes de Palestina, Kuwait, y Somalia), y recuperaron los cuerpos sin vida de un niño de 10 años, procedente de Kuwait, y de un hombre, señaló la portavoz.

Las autoridades portuarias de Rodas detuvieron a tres de los 16 rescatados, un hombre de Azerbaiyán y otros dos de Armenia, bajo la acusación de ser los presuntos traficantes, ya que fueron señalados como tales por los demás rescatados, según la Guardia Costera.

Ese mismo día, en otro incidente, las autoridades localizaron de nuevo frente a Rodas una segunda lancha con inmigrantes dirigiéndose a gran velocidad hacia la isla.

El patrón de la embarcación logró desembarcar en una zona costera a los 13 inmigrantes (tres hombres, seis mujeres y cuatro menores) que se encontraban a bordo y después trató de escapar hacia las cercanas costas turcas.

Finalmente, y tras tener que realizar disparos de advertencia, la lancha pudo ser detenida y su patrón, un turco de 28 años, arrestado, informaron los guardacostas.

Desde el 1 de enero y hasta el pasado 12 de octubre unos 36.000 inmigrantes irregulares han llegado a Grecia por mar y tierra frente a los más de 60.000 que habían llegado al país a lo largo de todo 2024, según datos de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

La isla que más afectada se ve este año por los flujos es la de Creta, donde en lo que va de año han arribado más de 13.400 inmigrantes, que salen en embarcaciones principalmente desde las costas libias.