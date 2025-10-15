Nuevo revés en la lucha de Marine Le Pen contra su pena de inabilitación por malversación

París, 15 oct (oct).- La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, sufrió este miércoles un nuevo revés en su combate contra su inhabilitación para presentarse a elecciones durante cinco años, dictada por la justicia en marzo, al rechazar el Consejo de Estado su recurso, lo que contraría sus ambiciones para las presidenciales de 2027.