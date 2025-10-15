Openbank y Santander Consumer Finance, filiales de Banco Santander, se fusionan en Europa

De acuerdo con una nota de prensa de Banco Santander, la integración en una sola entidad jurídica empezará en el mercado de Alemania y se irá produciendo próximamente en otros países.

Santander iniciará el proceso fusionando las entidades legales Openbank y Santander Consumer Finance, con sede en España, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes y, al mismo tiempo, el grupo consolidará los negocios de Openbank y Santander Consumer Bank en Alemania y luego implantará la nueva marca en el resto de mercados europeos.

Actualmente, Openbank opera en cuatro países europeos (España, Alemania, Portugal y Países Bajos) y ha iniciado recientemente su expansión internacional en Estados Unidos y México.

Por su parte, Santander Consumer Finance es el líder europeo en financiación de automóviles por volumen de crédito (más de 140.000 millones de euros), con operaciones en 18 países.

De acuerdo con el comunicado, ambas entidades dan financiación a unos 16.000 nuevos clientes cada día en Europa, ya sea para la compra de un coche, un móvil, una lavadora, una vivienda o cualquier otro producto de financiación personal.

En los últimos años, la gestión conjunta de Openbank y SCF ha impulsado el desarrollo de nuevos negocios a través de acuerdos con grandes compañías, como Apple, Amazon o Vodafone, en distintos países europeos.

En la nota de prensa se refiere que "la integración de Openbank y SCF, que forman parte del negocio global Digital Consumer Bank (DCB), supone un paso natural en la estrategia de simplificación del negocio".

Con esa fusión se refuerza "la capacidad del grupo para ofrecer el mejor servicio y las soluciones de financiación más competitivas a sus socios comerciales, como fabricantes de coches, concesionarios o comercios, y clientes finales".