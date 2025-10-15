Operativo desarticula red transfronteriza de prostitución en Macao, Hong Kong y Cantón

La intervención, iniciada el lunes, capturó a 18 líderes, 58 mujeres presuntamente implicadas en actividades de prostitución y 44 usuarios.

La red, activa desde enero, difundió hasta 40 avisos diarios de servicios sexuales, obteniendo 750.000 yuanes (unos 90.500 euros, 105.200 dólares estadounidenses) en ganancias ilícitas mediante criptomonedas, según la PJ.

En Macao, se apresó a ocho individuos, entre ellos siete locales y una vietnamita, y se decomisaron 10.000 preservativos, lubricantes, sábanas desechables, vehículos y equipos electrónicos en cuatro hoteles y un almacén.

Asimismo, en Cantón se detuvo a siete sospechosos, incluido un macanés, junto a 24 mujeres y 42 clientes. Por su parte, Hong Kong registró tres arrestos de captadores y 25 mujeres vinculadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Leng Kam Lon, portavoz de la PJ, describió la acción como “un impacto decisivo contra el crimen organizado transfronterizo”, iniciada tras indagaciones desde mayo. Las investigaciones persisten para esclarecer las redes de reclutamiento y el lavado de dinero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La operación destaca la colaboración reforzada en la Gran Área de la Bahía, donde el turismo y la conectividad propician delitos transfronterizos.

Las fuerzas de seguridad reiteraron su compromiso con erradicar el crimen organizado en la región.