Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego temporal de 48 horas

"Se ha acordado un alto el fuego temporal entre el Gobierno paquistaní y el régimen talibán afgano, con el consentimiento mutuo de ambas partes, durante las próximas 48 horas a partir de las 18:00 horas de hoy, a petición de los talibanes", anunció la Cancillería paquistaní en un comunicado.

"Por solicitud y a insistencia de la parte paquistaní, un alto el fuego entrará en vigor entre ambos países después de las 17.30 horas de esta tarde. El Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) ordena a todas sus fuerzas respetar la tregua, salvo en caso de agresión", señaló el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

Según Islamabad, el acuerdo fue alcanzado "con el consentimiento de ambas partes" y durante su periodo "se harán esfuerzos sinceros por encontrar una solución positiva a este asunto complejo, pero resoluble, a través de un diálogo constructivo".

El alto el fuego se produce pocas horas después de que los talibanes acusaran a las fuerzas paquistaníes de lanzar una incursión en el sur de Afganistán a primera hora de la mañana, utilizando armamento ligero y pesado, tras varios días de enfrentamientos cruzados a lo largo de la frontera.

Según los portavoces del Gobierno afgano, el ataque tuvo como objetivo Spin Boldak, un distrito fronterizo estratégico de la provincia de Kandahar, y causó la muerte de más de 12 civiles y más de un centenar de heridos.

Horas después, fuentes de seguridad paquistaníes informaron de un bombardeo a presuntas instalaciones de los talibanes afganos y de grupos insurgentes en Kabul y Kandahar, en respuesta a los recientes enfrentamientos fronterizos.

El portavoz Mujahid, atribuyó una de ellas al estallido de un camión cisterna antes del anuncio del cese de fuego.

Las fronteras entre ambos países permanecen cerradas desde el fin de semana, cuando el Gobierno paquistaní ordenó suspender el tránsito de mercancías y personas en los principales pasos, incluidos Torkham y Chaman, a raíz de los enfrentamientos en la zona.

Los combates a lo largo de la Línea Durand, la frontera de 2.600 kilómetros que separa a Pakistán y Afganistán, han dejado decenas de muertos desde el sábado, en la peor crisis bilateral desde la llegada de los talibanes al poder en 2021.