Para la vicepresidenta española las amenazas de aranceles de Trump las pagará EE.UU.

"El pretendido castigo que quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos. Si él practica estas políticas va a perjudicar directamente a los norteamericanos y a las norteamericanas. Es decir, si llevase a cabo esa amenaza, esa política del odio adelante, no castigaría a nuestro país", dijo en declaraciones en el Congreso.

Díaz también señaló que España va a defender a sus sectores productivos: "Si tenemos que defender al aceite, a la automoción, al vino, a los sectores productivos que pudieran verse afectados por esta política del castigo, lo vamos a hacer".

Asimismo, recordó que "en España mandan los españoles y las españolas, no el señor Trump": "No somos su protectorado".

El líder republicano estadounidense amenazó el martes a España con represalias comerciales por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a gastar el 5 % de su PIB en defensa y aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez está siendo "increíblemente irrespetuoso" con la Alianza.

"Creo que es una falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en imponerles (a España) un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron, y podría hacerlo. Creo que es increíblemente irrespetuoso", dijo durante un encuentro con el mandatario argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca.

Trump ya había manifestado en el pasado su descontento con España por no querer elevar su gasto en defensa y dejarlo en el 2,1 %.

A pesar de sus críticas, estrechó la mano a Sánchez en la cumbre de paz para Gaza celebrada el lunes en Egipto, donde se refirió a las diferencias en el tema del gasto con un tono distendido al preguntar a otros líderes internacionales si estaban trabajando para convencerle de que debe gastar más.