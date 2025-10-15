Perú saluda avances en el proceso para alcanzar una "paz duradera" en la Franja de Gaza

Lima, 15 oct (EFE).- El Gobierno de Perú saludó este miércoles "los auspiciosos avances" en el proceso "para alcanzar una paz duradera" en la Franja de Gaza "así como las acciones que las partes involucradas vienen realizando para el cumplimiento de los compromisos asumidos".