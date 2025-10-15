Pistorius rechaza reclutamiento por sorteo y defiende voluntariedad del servicio militar

"Sólo quiero dejar claro, como ministro de Defensa responsable, que tengo serias reservas sobre ciertos aspectos. Y punto. Eso es todo, en esencia", dijo en declaraciones a la prensa tras la última reunión de la comisión parlamentaria de Defensa.

Pistorius expresó así sus dudas respecto a la opción que parecía haberse concretado en un acuerdo preliminar de la coalición gubernamental consistente en recurrir a un sorteo si el número de voluntarios no era suficiente, una iniciativa que fracasó a última hora de la tarde del martes.

Además, este acuerdo preliminar excluía la revisión médica generalizada, a la que sólo se someterían voluntarios y reclutados por sorteo, proceso en el que, según teme el ministro, se perdería demasiado tiempo.

A pesar de mostrarse escéptico con el procedimiento del sorteo, el ministro subrayó que sus críticas o reservas se refieren más bien a otras cuestiones, en concreto, al examen médico generalizado que ha desaparecido del compromiso del martes.

"Se trata de la revisión generalizada, que simplemente necesito para la capacidad operativa y de movilización en caso de emergencia. No se trata sólo del registro (...), sino también de la revisión", afirmó Pistorius.

"Esto estaba contemplado en el proyecto de ley, acordado en el gobierno. Y ahora hablaremos sobre ello, de si se lleva a cabo o no, ya que hay diferentes opiniones al respecto, y tenemos que lidiar con ello", agregó.

Pistorius adujo que lo ocurrido se debe a posiciones políticas diferentes, que "no hay nada reprochable ni crítico en ello" y que "el resto es asunto del procedimiento parlamentario".

Respecto a la cancelación en la tarde de ayer de la rueda de prensa en la que se esperaba que la coalición entre conservadores y socialdemócratas presentaran un compromiso negociado sobre el nuevo modelo de servicio militar, Pistorius aseguró que "todo esto es mucho menos dramático de lo que se está pintando".

El primer debate sobre el proyecto de ley, que debía tener lugar en el 'Bundestag', la Cámara Baja del Parlamento alemán, la semana pasada fue aplazado por los grupos parlamentarios de la coalición de gobierno para el jueves 16 de octubre.

En este sentido, el ministró señaló que "no hay retrasos ni grandes problemas con la ley del servicio militar".

Una semana exactamente, agregó, "que no se debe a la discusión de ayer", sino a dicho aplazamiento.

"Entre tanto, ha habido debates, que suelen tener lugar después de la presentación" del proyecto de ley que ahora se han dado antes, dijo.

"Pero también los habrá después de la presentación y en las próximas semanas debatiremos intensamente en la coalición", con expertos y demás, añadió.

El titular de Defensa expresó su respeto por todos aquellos que se esfuerzan por alcanzar un consenso lo antes posible, que es lo que se ha intentado hacer.

Pero "si al final no se llega a un acuerdo en determinados aspectos, simplemente se pasa al procedimiento parlamentario normal tras la presentación (del borrador)", lo que está ocurriendo ahora, insistió.