Presidenta BCIE resalta resalta la necesidad de fortalecer el impacto en la gente

En el marco de la visita institucional de la presidenta a la capital española para mejorar las inversiones con España y Europa, Sánchez ha explicado a EFE que, desde el BCIE, entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido, trabajan en impulsar reformas de gobernanza que “mejoren la solidez del banco” y en "encontrar oportunidades de colaborar con otras instituciones”.

El viaje es "una oportunidad de compartir los resultados y rendir cuentas en España y en Europa”, ha indicado la presidenta del BCIE-, quién considera que la participación de España en la entidad desde hace dos décadas es “estratégica” y tiene “muchísimo potencial” para los próximos años.

Además de realizar diversas reuniones bilaterales con instituciones aliadas durante su agenda de viaje, Gisela Sánchez fue distinguida este martes en Madrid con el prestigioso Máster de Oro del Real Fórum de Alta Dirección y, posteriormente, participó en un encuentro empresarial con el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y en la Conferencia Enclave Iberoamericana, organizada por la CEOE.

Para la presidenta, este reconocimiento es un premio compartido para todos los colaboradores del BCIE y genera “mucha responsabilidad y compromiso” para seguir generando más oportunidades para las mujeres en las instituciones financieras, así como para dar a conocer el impacto que tiene el banco con 65 años de trayectoria y 15 países miembro.

