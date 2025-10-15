Presidente de Costa Rica se operará en EEUU para corregir una hiperplasia prostática

"Voy a viajar a Estados Unidos este domingo. Me voy a hacer una operación para lidiar con un tema con el que la mayoría de los hombres de mi edad tienen que lidiar, y es una hiperplasia prostática. Gracias a Dios no hay signos de cáncer", declaró Chaves en su conferencia de prensa semanal.

Este mal es una agrandamiento de la próstata que puede causar problemas urinarios.

"Simplemente se me dificulta ir al baño y es molesto. Voy a ir a corregir eso", expresó el mandatario costarricense.

Chaves explicó que se realizará la operación en Estados Unidos porque tiene un seguro privado y porque se la practicará un cirujano que es sobrino suyo que trabaja en la ciudad de Atlanta.

Agregó que otra razón es que escogió "el método de operación que requiere la menor cantidad de tiempo incapacitado y en Costa Rica ese método no está disponible".

Chaves dijo que viajará a Estados Unidos el próximo domingo 19 de octubre y que regresará a Costa Rica el sábado 25.

Rodrigo Chaves terminará su mandato presidencial de 4 años el 8 de mayo de 2026.