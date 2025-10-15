Producción industrial colombiana desacelera en agosto y mantiene saldo negativo en el año

El incremento de 0,4 % del Índice de Producción Industrial (IPI) fue la cifra positiva más baja del año, y se ubicó por debajo del 1,2 % y el 2,9 % registrados en junio y julio, respectivamente.

Según el DANE, este resultado obedeció principalmente al desempeño positivo de tres de los cuatro sectores medidos: la industria manufacturera, que subió 1 %; el suministro de electricidad y gas, con un alza del 3,9 %; y la captación, tratamiento y distribución de agua, con un incremento de 3,9 %.

En contraste, la explotación de minas y canteras se contrajo un 3,6 %.

Entre enero y agosto, el IPI acumuló una caída de 0,1 % frente al mismo periodo de 2024, lastrado por el descenso de 7,5 % en la explotación de minas y canteras.

En particular, destacó la fuerte reducción de 13 % en la extracción de hulla (carbón piedra), de 10,5 % en la fabricación de productos metalúrgicos básicos y de 5,5 % en la producción de petróleo crudo y gas natural.

En la medición de los últimos doce meses, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, la producción industrial colombiana cayó un 0,8 %, reflejando el impacto persistente de la desaceleración minera y energética en el conjunto de la actividad productiva nacional.