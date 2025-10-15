Prolongan la detención de dos hombres sospechosos de querer atacar a primer ministro belga

Los dos jóvenes fueron detenidos el pasado jueves en Amberes junto con un tercero de 24 años que fue puesto en libertad ese mismo día, en el transcurso de cuatro registros en el marco de una investigación antiterrorista.

Los hombres cuya detención se ha prolongado un mes son, según indicó la agencia Belga, Abdelmajid E.J., de 18 años y Abdulla A., de 23 años.

La Fiscalía Federal precisó que hay indicios de que estaban planeando un ataque terrorista de inspiración yihadista contra distintos políticos. Aunque no mencionó ningún nombre, la semana pasada salió a la luz que el primer ministro belga, Bart De Wever, era uno de los posibles objetivos.

Los abogados de los dos sospechosos han negado que sus clientes tuvieran la intención de cometer un atentado y uno de los letrados se ha quejado además del tratamiento que ha recibido en la prensa el joven al que representa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy