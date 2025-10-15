Refuerzan seguridad en frontera con Ceuta tras llamamiento a entrada masiva de migrantes

Según informaron a EFE fuentes policiales y pudo comprobar EFE, el despliegue se produjo en el lado marroquí, donde hay varias unidades terrestres y marítimas para impedir los acercamientos a la aduana fronteriza.

Asimismo, se produjo un incremento de la seguridad en los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre, mientras que en el lado español la Guardia Civil permanece en alerta por si tuviese que intervenir en cualquier momento.

Fuentes policiales españolas apuntaron que se trata de llamamientos recurrentes que se amplifican en redes sociales.

En esta ocasión está relacionado con las protestas juveniles en las calles marroquíes, dado que el desplazamiento de policías a la frontera alivia la presión sobre ese movimiento reivindicativo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esas fuentes recalcaron que el llamamiento no genera preocupación en las fuerzas de seguridad españolas, con independencia de que se pueda producir algún intento de entrada irregular.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La vigilancia también se lleva a cabo con helicópteros tanto de Marruecos como de España que han efectuado vuelos en las últimas horas por el entorno fronterizo para controlar la situación.

El último llamamiento de estas características se produjo el 15 de septiembre de 2024, cuando cerca de medio millar de personas de origen marroquí y subsahariano se concentraron en las inmediaciones de la valla, pero fueron contenidos por las fuerzas marroquíes desplegadas en la zona.

Marruecos informó este lunes que detuvo a más de 500 personas cerca de la frontera ceutí durante este pasado fin de semana.