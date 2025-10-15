Regalan un caballo pura sangre árabe al papa León XIV

El caballo procede de los establos Michalski de Kołobrzeg-Budzistowo y el papa lo recibió antes de celebrar la audiencia con visible alegría y lo tomó por las bridas para posar para las fotos.

Robert Francis Prevost solía montar con frecuencia en Perú, donde fue misionero y luego obispo de Chiclayo para visitar diócesis y a los fieles.

Otros tres ejemplares de pura raza española también se incorporaron al Borgo Laudato Si’, el gran proyecto educativo, agrícola y cultural del Vaticano, ubicado en Castel Gandolfo, y que el papa inauguró en septiembre y se detuvo para acaricar a los equinos.