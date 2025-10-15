República Checa va camino de alcanzar el mayor brote de hepatitis A de los últimos 30 años

Casi el 40 % de los contagios se registraron en Praga, con 830 casos y 10 fallecidos hasta finales de septiembre, informó Radio Praga este miércoles.

El Instituto Nacional de Salud Pública de Chequia (SZÚ) elaboró por ese motivo un manual de recomendaciones de higiene personal, con la intención de prevenir nuevos contagios.

La empresa de transporte público de Praga -uno de los principales destinos turísticos de Europa- puso en marcha el mismo protocolo de higiene y desinfección que se utilizó durante la pandemia del coronavirus.

Además, las autoridades sanitarias instaron a la población a vacunarse contra la hepatitis A, a un coste de unos 70 euros por persona.

El grupo de edad con mayor número de enfermos es el de 35 a 39 años, seguido de los niños de cinco a nueve años, mientras que diez niños menores de un año también han enfermado.

Los síntomas de la hepatitis A se asemejan inicialmente a los de la gripe, con fiebre, pérdida de apetito, náuseas, dolor debajo de la caja torácica derecha y dolor abdominal.

Luego, la enfermedad se manifiesta con coloración amarillenta de la piel y el blanco de los ojos, típica de la inflamación del hígado, así como orina oscura, heces claras y picazón en la piel.

El año récord de contagio por hepatitis A en la República Checa fue 1979, cuando hubo más de 32.000 casos.

En España, con cinco veces más población que la República Checa, hubo en 2024 unos 900 casos, el número más alto en casi una década, según el Ministerio de Sanidad español.