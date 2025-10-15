Robles pide no "sacar de contexto" las palabras de Trump sobre el gasto militar español

"Yo creo que las palabras de Trump no se pueden sacar de contexto, que a veces hay un cierto interés en sacarlas de contexto, porque lo verdaderamente importante, que todo el mundo sabe, es que España tiene un compromiso firme con la Alianza Atlántica, que es un aliado responsable, que es un aliado serio", dijo en declaraciones a la prensa durante la reunión de titulares de Defensa de la OTAN que se celebra en Bruselas.

Robles afirmó creer que "todo el mundo sabe, empezando por Estados Unidos, y, por supuesto, los 32 miembros de la Alianza Atlántica, que España es un aliado serio, fiable, responsable, comprometido".

Agregó que España tiene "más de 3.000 hombres y mujeres en misiones de la Alianza Atlántica" y está haciendo "un esfuerzo importantísimo en materia de inversión en defensa", en referencia a que este año "se ha cumplido el objetivo de llegar al 2 %" del PIB en inversión militar.

"Hay una cosa que es evidente: lo más importante son los hechos, y los hechos son que nuestros soldados están en muchísimas misiones de la Alianza Atlántica, van a continuar en esas misiones de la Alianza Atlántica y que también estamos incrementando de una forma muy importante nuestro presupuesto en defensa", expuso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Creo que no hay ninguna duda sobre el papel de la Alianza Atlántica y de España en relación con la Alianza, y que vamos a seguir como estamos hasta ahora: firmemente comprometidos con todas las misiones, firmemente comprometidos en la Alianza, firmemente comprometidos en el apoyo a Ucrania, que es la prioridad en este momento, y, por supuesto, en el apoyo también a cualquier iniciativa en el desarrollo de la paz", agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que en las "intervenciones que ha habido" del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y de "todos los intervinientes" no hubo menciones "a unas palabras" de Trump que, según la ministra, "tienen que ver más con una cierta política de preguntas concretas y específicas que se realizan" al mandatario estadounidense.

"Pero aquí, precisamente, mejor que en ningún sitio, en el seno de la Alianza Atlántica, se sabe del compromiso de España", subrayó.

Robles puso de relieve que después de las declaraciones en las que Trump hablaba de expulsar a España de la OTAN por negarse a gastar el 5 % de su PIB en defensa, una expulsión que no es posible según el tratado fundacional de la Alianza, en la reunión celebrada el lunes en Egipto sobre los acuerdos de paz de Gaza el inquilino de la Casa Blanca dijo de España "que se está haciendo un magnífico trabajo", de acuerdo con la ministra.

"Después, a unas preguntas concretas en las que en la propia pregunta va implícita una respuesta, el presidente Trump ha contestado, pero yo creo que la política es lo grande, no unas declaraciones sacadas de contexto en un contexto generalizado, y lo grande, hay que decirlo, y además con mucho orgullo, es que España es un aliado fiable, responsable", destacó.

"Yo sé que a lo mejor hay gente a la que no le gusta, pero España es un país serio, que cumple, y un aliado reconocido por el resto de los miembros de la Alianza", comentó.

Estados Unidos insiste en que todos los aliados gasten el 5 % del PIB en defensa en 2035, pero Robles aseguró que falta "mucho tiempo para entonces" y que ella habla de 2025.

"España en 2025 ha cumplido su compromiso", declaró en referencia a que ha alcanzado el 2 % del PIB en gasto militar, y dijo que lo que suceda en 2030 o 2035 "absolutamente nadie lo puede saber".

La ministra aseguró que hoy tuvo un encuentro, junto a la titular francesa, con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, pero que en él no hablaron sobre las palabras de Trump.

En ese intercambio se trató la invitación de Hegseth para que Robles acuda a la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense en California, a la que la política española no podrá acudir.

En cualquier caso, Robles resaltó que las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos desde el punto de vista militar son "francamente buenas".

"Me sorprende a veces que siempre que algún periodista español ve al presidente Trump le haga una pregunta que lleva implícita una respuesta también", dijo.