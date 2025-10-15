Rosa María Calaf, 'honoris causa': la libertad de prensa nunca ampara la mentira

Durante su intervención en el aula magna de la universidad pública madrileña, ha lamentado que ahora "los bulos y las tergiversaciones" se diseñan y expanden "con mayor eficacia que nunca" ante un auditorio repleto de estudiantes ávidos de escuchar a la periodista con más de medio siglo como reportera.

Calaf (Barcelona, 1945), licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, y quien ha sido investida 'honoris causa' ya por otras dos universidades, cree que los "propósitos de interferencia y manipulación nunca han faltado en la tarea crítica periodística", pero ahora con los bulos se diseminan con "asombrosa amplitud y rapidez".

"La falsedad se compra mejor que la reflexión argumentada. Mentir es fácil y barato. Contrastar es difícil y caro", afirmó la veterana reportera ante una sala atenta a las palabras de quien ha trabajado contando la realidad de los 185 países que ha visitado.

A los alumnos les ha trasladado su preocupación por las "pocas certezas" que existen actualmente "sobre lo que es verdad", una situación que se agrava, en su opinión, con la falta de cercanía que existe entre el periodista y las fuentes del poder con quienes -ha dicho- se ha creado "una muralla invisible".

El periodismo "se ha empobrecido" con "frases diseñadas para ser titulares", con reacciones "preparadas para viralizarse", con "silencios estratégicos o filtraciones interesadas" y con ello, continuó, también lo ha hecho el debate público.

Actualmente, a su juicio, "el fanatismo ocupa el debate, el pluralismo se estigmatiza, las instituciones se socavan y la polarización destruye el diálogo".

"Ucrania, Gaza, Sudán, las vidas perdidas en el Mediterráneo -prosiguió- no nos importan de repente. Son agujeros en la conciencia mundial", se ha lamentado la periodista que ha recordado a los 200 periodistas asesinados en Gaza.

La barcelonesa vislumbra muchas sombras en el horizontes, aunque sigue viendo la luz, siempre teniendo a la educación e información de la mano, y a la inteligencia artificial como instrumento del progreso humano, "no como una herramienta de poder para someter la libertad a la matemática del algoritmo."

"El algoritmo no puede reemplazar al criterio como el clic", concluyó.