Rusia derriba 59 drones ucranianos sobre siete de sus regiones y la anexionada Crimea

Moscú, 15 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 59 drones de ala fija ucranianos sobre siete regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal Telegram.