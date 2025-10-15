Rusia golpea una central térmica en tercer ataque a sector del gas de Ucrania en ocho días

En un escueto comunicado, la empresa recuerda que algunas de sus infraestructuras de producción de gas de las regiones de Járkov, Sumi y Chernikov ya fueron atacadas en ese espacio de tiempo.
Rusia lanzó el pasado 3 de octubre su bombardeo más masivo contra infraestructuras ucranianas de producción de gas en toda la guerra, según la empresa Naftogaz.
La presente campaña de ataques rusos ha obligado a las autoridades ucranianas a incrementar en un treinta por ciento sus planes de importaciones de gas para el invierno.