Rusia golpea una central térmica en tercer ataque a sector del gas de Ucrania en ocho días

Kiev, 15 oct (EFE).- Rusia atacó en la noche del martes a miércoles una central termoeléctrica de la empresa gasística ucraniana Naftogaz, en el que es, según la compañía, el tercer ataque masivo que las fuerzas rusas lanzan contra sus instalaciones en los últimos ocho días.